Сеул, , 13:35 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился с группой иностранных послов для обсуждения вопросов Корейского полуострова. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, глава МИД Южной Кореи встретился с членами Клуба Корейского полуострова, то есть с послами 20 стран, которые также являются главными представителями своих стран по КНДР, а также с членами Клуба мира, в который входят дипломаты из 20 стран, имеющих постоянные дипломатические представительства как в Сеуле, так и в Пхеньяне.

В ходе встречи Пак Чин подчеркнул, что цель Сеула — заставить Пхеньян осознать, что от его ядерной и ракетной программ нет никакой выгоды. Он добавил, что Сеул продолжит доносить до КНДР эту позицию, укрепляя силы сдерживания.

Министр иностранных дел в очередной раз подтвердил, что администрация Юн Сок Ёля открыта к диалогу и готова оказать Пхеньяну всестороннюю помощь, если северный сосед встанет на путь полной денуклеаризации.