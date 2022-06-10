Сеул, 10 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился с группой иностранных послов для обсуждения вопросов Корейского полуострова. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, глава МИД Южной Кореи встретился с членами Клуба Корейского полуострова, то есть с послами 20 стран, которые также являются главными представителями своих стран по КНДР, а также с членами Клуба мира, в который входят дипломаты из 20 стран, имеющих постоянные дипломатические представительства как в Сеуле, так и в Пхеньяне.

В ходе встречи Пак Чин подчеркнул, что цель Сеула — заставить Пхеньян осознать, что от его ядерной и ракетной программ нет никакой выгоды. Он добавил, что Сеул продолжит доносить до КНДР эту позицию, укрепляя силы сдерживания.

Министр иностранных дел в очередной раз подтвердил, что администрация Юн Сок Ёля открыта к диалогу и готова оказать Пхеньяну всестороннюю помощь, если северный сосед встанет на путь полной денуклеаризации.