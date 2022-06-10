Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, это на пять случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 10 июня в оперштабе. Однако в масштабах страны Северная столица по суточной заболеваемости оказалась на третьем месте в РФ, пропустив вперед Москву (222) и Московскую область (218).

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

За последние сутки от последствий болезни в Петербурге скончались 10 человек (-1 к уровню предыдущих суток). Также за сутки в городе выздоровели 238 человек (-19).

В шести городских стационарах Петербурга, принимающих пациентов с ковидом, находятся на лечении 1017 человек (+3). За минувшие сутки в больницы госпитализированы 108 пациентов (+12), выписан из больниц по выздоровлению 101 пациент (-7). В реанимационных отделениях находятся 165 пациентов (+3), к аппаратам ИВЛ подключен 31 тяжело больной пациент (+2).

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге 1567 человек, за сутки число таких пациентов уменьшилось на 67 человек.

Всего за время пандемии, с марта 2020 года, в Петербурге выявлено 1 532 043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 495 606 человек, скончался от ковида 33 941 человек.

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