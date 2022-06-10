Нальчик, 10 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Столица Кабардино-Балкария, которая является Городом воинской славы, получила символ Победы — меч из рук председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. Торжественная передача Меча Победы состоялась 9 июня в Зале Славы музея Победы, сообщил глава республики Казбек Коков.

Телеграм-канал главы Ингушетии Махмуда-Али-Калиматова Меч Победы

Он напомнил, что звание «Город воинской славы» было присвоено Нальчику указом Президента России 25 марта 2010 года. Столица Кабардино-Балкарии стала одним из 46 городов России, удостоенных этого высокого звания »за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Жители города в годы Великой Отечественной войны приняли активное участие в оказании помощи фронту, они ковали победу сначала в тылу врага, затем участвовали в борьбе с оккупантами в партизанских отрядах, помогали денежными средствами, которые шли на создание военной техники. В годы войны в республике было развернуто 14 эвакогоспиталей на 13 тысяч койко-мест.

В 1985 году за проявленные жителями Нальчика мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награжден орденом Отечественной войны I степени.

Читайте также: Ингушскому городу Малгобеку вручат Меч Победы