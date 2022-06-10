Герат, Афганистан, 10 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно предупреждали жителей квартир в Герате, принадлежавших армейскому корпусу бывшего правительства Афганистана, о необходимости скорее освободить их. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Источники добавляют, что жители района дважды ездили в Кабул, но в результате получили предписание об освобождении жилья к Курбан-байраму.

Источники также подчеркивают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили жителей, что если они не освободят квартиры в установленные сроки, их имущество будет конфисковано.

Обитатели этих квартир — высокопоставленные военные чиновники бывшего правительства и их семьи, проживающие здесь последние двадцать лет.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили жителей района «11-й полк», одного из военных городков Герата.