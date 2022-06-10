Ереван, 10 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Оппозиционным партия Армении предстоит отправить в отставку правительство страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, но это нужно сделать бескровно. Об этом 10 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Мы должны отстранить Никола без крови, он её уже пролил достаточно, — сказал Сагателян. — Движение «Сопротивление» полно решимости в своих действиях, но мы никогда не прибегнем к авантюре и не провалим это движение».

Вице-спикер заявил, что за 45 дней протестов активисты не давали повода правоохранителям применять насилие, хотя его всё равно применяли.

«2500 человек были подвергнуты приводу, 48 задержаны, 31 из которых находится под арестом», — сообщил Сагателян.

Напомним, протестующие обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние активистов с полицией дошло до столкновений. Правоохранители применили шумовые гранаты. Порядка 60 человек после этого обратились в больницы с травмами.