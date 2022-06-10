Ростов-на-Дону, 10 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону будет упразднено городское управление здравоохранения. Документ о его ликвидации рассмотрят на заседании депутаты муниципального парламента 21 июня.

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«К 1 января 2023 года все наши учреждения должны стать областными, такая задача поставлена губернатором. Где-то в сентябре уже будет постановление правительства об отмене регионального закона о муниципальном здравоохранении. Нас ждёт тяжёлый переходный период», — цитирует главу горздрава Сергея Мясникова портал donnews.ru.

ИА REGNUM сообщало, что в рамках модернизации системы здравоохранения в Ростовской области в 2022 году начнётся передача муниципальных медицинских учреждений в региональную собственность. Об этом объявил донской губернатор Василий Голубев. На Дону действуют 273 медицинских учреждения, из которых 141 — муниципальное.