Донецк, , 13:38 — REGNUM Британский подданный Шон Пиннер, осуждённый в ДНР за наёмничество, посоветовал наёмникам не отправляться на Украину для участия в боевых действиях. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

По его словам, без военного опыта ехать на Украину не нужно. Выполнение боевых задач, к примеру, в Боснии в составе сил ООН или в Ирландии — это совершенно другое.

«Наверное, да, если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернётесь обратно быстрее, чем прибыли», — сказал Пиннер.

Он рассказал, что на Украине впервые столкнулся с артиллерией, системами «Град». Проблем добавляет незнание языка и невозможность с кем-то общаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Донецке Пиннера и ещё двух пленных наёмников приговорили к расстрелу. Они признались, что участвовали в вооруженной агрессии Украины против ДНР.

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