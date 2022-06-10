Белгород, , 14:34 — REGNUM Количество дней, когда запрещена розничная продажа алкоголя, увеличено в Белгородской области, сообщает 10 июня пресс-служба регионального парламента.

Алкоголь Spacekid

Депутаты облдумы поддержали инициативу губернатора Вячеслава Гладкова. Теперь алкоголь запрещено продавать не только в день школьных выпускных и последних звонков, но и накануне мероприятия и в последующий день.

«Главная цель принятия закона — снизить доступность алкогольной продукции для учеников старших классов общеобразовательных организаций, а также взрослого населения. Кроме того, проект закона направлен на повышение уровня безопасности, исключение случаев нарушения общественного порядка, формирование у детей и подростков социальной активной жизненной позиции в сочетании с критическим отношением к употреблению алкоголя», — отметил заместитель губернатора– министр образования Андрей Милёхин.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.