Пенза, 10 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Пензенской области общие затраты на ведение охотничьего хозяйства в 2021 году составили 113,5 млн рублей, против 100 млн рублей в 2020 году. Порядка 90,2% из них, или 102,4 млн рублей — собственные средства охотпользователей, в том числе взносы членов обществ охотников и рыболовов, сообщает Пензастат.

Охотники

В регионе общая площадь охотничьих угодий составляет более 4 млн га, на охотугодья общего пользования приходится 40%, остальные 60% закреплены за охотничьими хозяйствами предприятий и индивидуальных предпринимателей области.

В 2021 году площадью более 2,5 млн гектаров на основании долгосрочных лицензий и охотхозяйственных соглашений пользовались 66 организаций. В составе охотничьих хозяйств (без внешних совместителей) числились 173 человека, из них 86 егерей и 28 охотоведов.

Объектами охоты на территории Пензенской области являются 78 видов позвоночных животных, в том числе 32 вида млекопитающих и 46 видов птиц.

По итогам прошлого года выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг, включая продажу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, составила 6 млн рублей (в 2020 году — 5,1 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, в конце 2021 года в Пензенской области установили материальное стимулирование в размере 600 рублей за голову отстрелянной на территории региона лисицы.

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