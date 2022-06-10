Курган, 10 июня 2022, 13:27 — REGNUM В Курганской области за сутки на 10 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, выписаны по выздоровлению 13 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 18 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 10 июня выявлено 104 782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 819 человек, скончались 1437 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).
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