Курган, , 13:27 — REGNUM В Курганской области за сутки на 10 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, выписаны по выздоровлению 13 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Всего за сутки выявлено 18 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 10 июня выявлено 104 782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 819 человек, скончались 1437 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).

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