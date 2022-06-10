Курган, 10 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 10 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, выписаны по выздоровлению 13 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Всего за сутки выявлено 18 заражённых коронавирусом курганцев. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 10 июня выявлено 104 782 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 819 человек, скончались 1437 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).