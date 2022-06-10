Минск, , 13:27 — REGNUM Белоруссии грозят «украинские события», если не будет сделан вывод из событий августа 2020 года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова приводит 10 июня телеграм-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, Белоруссии будет труднее, чем Украине. Он призвал местную вертикаль власти эффективно решать вопросы на местах.

«Проиграем битву за людей — грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы», — подчеркнул Лукашенко.

Украина докатилась до войны, добавил он, но в Белоруссии никто подобного не хочет. Поэтому нужно работать.

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