Минск, 10 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Белоруссии грозят «украинские события», если не будет сделан вывод из событий августа 2020 года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова приводит 10 июня телеграм-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, Белоруссии будет труднее, чем Украине. Он призвал местную вертикаль власти эффективно решать вопросы на местах.

«Проиграем битву за людей — грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы», — подчеркнул Лукашенко.

Украина докатилась до войны, добавил он, но в Белоруссии никто подобного не хочет. Поэтому нужно работать.

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