Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Популярные исполнители Фаррелл Уильямс, 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) и Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) представили совместную песню под названием Cash in Cash Out. Релиз работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 10 июня.

Обложка трека Cash in Cash Out Кадр из соцсетей Фаррелла Уильямса

«Я знал, что трек агрессивный, и он не отпускает. Эти двое — это как отпустить двух ненасытных питбулей. Это два хищных волка. Тайлер просто сумасшедший. Он написал этот куплет перед тем, как выпустил свой последний альбом», — прокомментировал выход композиции Фаррелл Уильямс. Стоит отметить, что ранее Фаррелл Уильямс и Tyler, the Creator неоднократно сотрудничали, однако песню при участии 21 Savage артисты записали впервые.

Напомним, в начале июня 2022 года издание Rolling Stone опубликовало список 200 главных хип-хоп-альбомов. Tyler, the Creator занял в рейтинге 46-ю позицию с пластинкой Call Me If You Get Lost.

