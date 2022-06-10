Фаррелл Уильямс, 21 Savage и Tyler, the Creator выпустили совместный трек
Вашингтон, 10 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Популярные исполнители Фаррелл Уильямс, 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) и Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) представили совместную песню под названием Cash in Cash Out. Релиз работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 10 июня.
«Я знал, что трек агрессивный, и он не отпускает. Эти двое — это как отпустить двух ненасытных питбулей. Это два хищных волка. Тайлер просто сумасшедший. Он написал этот куплет перед тем, как выпустил свой последний альбом», — прокомментировал выход композиции Фаррелл Уильямс. Стоит отметить, что ранее Фаррелл Уильямс и Tyler, the Creator неоднократно сотрудничали, однако песню при участии 21 Savage артисты записали впервые.
Напомним, в начале июня 2022 года издание Rolling Stone опубликовало список 200 главных хип-хоп-альбомов. Tyler, the Creator занял в рейтинге 46-ю позицию с пластинкой Call Me If You Get Lost.