Реж, Свердловская область, , 13:32 — REGNUM Жителя Режа Свердловской области осудили за посадку мака в огороде. Мужчина высадил 6,6 тысяч растений, содержащих наркотические вещества, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Следствие установила, что в октябре 2021 году уралец купил семена мака и посадил их на участке сожительницы. Мужчина осуществлял уход за растениями пока в августе того же года их не обнаружили правоохранители. Растения мака были изъяты.

Режевский городской суд признал мужчину виновным в незаконным культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Уральца приговорили к двум годам и четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.