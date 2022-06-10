Таганрог, Ростовская область, 10 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Ростовской области предприниматель предстанет перед судом за накопленные долги по зарплате и неуплату налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Женщина возглавляла две коммерческие организации, занимающиеся автомобильными грузовыми перевозками. Следователи полагают, что бизнесвумен с марта по ноябрь 2020 года не выплачивала зарплату и иные выплаты сотрудникам. При этом на расчётных счетах средства были. Предприниматель задолжала работникам более 11 млн рублей.

В ходе следствия задолженность была погашена.

Кроме того, в этот же период обвиняемая умышленно скрыла денежные средства, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме более 28,9 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.