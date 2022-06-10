Рига, 10 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Латвии, известный националист Юрис Юрашс вернулся в Латвию с Украины, куда он отправлялся в качестве добровольца «для борьбы с Россией». Как сообщил латвийский портал diena. lv, как самого политика, так и его внедорожник Subaru, на котором он уезжал на Украину, видели в Риге.

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В отличие от отъезда на Украину и пребывания там, возвращение домой было не таким громким и помпезным, о чем в соцсетях депутат на этот раз умалчивает, отметили в издании.

Так, в социальных сетях есть только небольшая отсылка на «маленький отпуск». На вопрос diena. lv, какие важные дела нужно сделать, и когда он вернется на Украину, Юрашс ответил уклончиво: «Спасибо за внимание, но я не думаю, что кого-то особенно интересует мое возвращение или невозвращение в Латвию и то, что я планирую делать дальше».

Как сообщалось, Юрашс подал в отставку с поста депутата и в начале марта 2022 года уехал на Украину в составе группы латвийских добровольцев, которые заявляли, что готовы защищать Украину от российской армии.