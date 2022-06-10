Ереван, , 13:25 — REGNUM Санкции киевского режима против президента России Владимира Путина и других российских политиков не требуют ответных действий. Об этом 10 июня заявил журналистам в Ереване, где проходит заседание Совета министров ОДКБ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны — чем бы дитя ни тешилось», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что Россия продолжает быть открытой к диалогу с Западом, однако «танцевать танго нужно вдвоем», а в данный момент западные страны, по его мнению, скорее демонстрируют «брейк-данс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что судебный процесс в ДНР над наёмниками из Британии и Марокко проходит в рамках законодательства.