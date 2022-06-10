Москва, 10 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Наиболее перспективными отраслями для карьеры в России граждане назвали IT-технологии (42%), медицинскую и нефтегазовую сферы — по 13%. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

Тяжёлую промышленность и продажи считают перспективными для роста в должности и зарплате по 11% опрошенных, строительство — 9%, сферу финансов и госслужбу — по 8%, сферу услуг — 6%, силовые структуры и армию — 5%.

О том, что делать карьеру лучше всего в сфере образования, логистики, сельского хозяйства и энергетики, заявили по 4%, в маркетинге, юриспруденции и пищевой промышленности — по 3%. По мнению 4%, сегодня в экономике России нет перспективных для карьеры отраслей.

Опрос проведён 31 мая —8 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 395 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, самая уважаемая профессия, по мнению жителей России, медицинский работник — врачи, фельдшеры и медсёстры (30%).

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