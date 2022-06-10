Ереван, 10 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Влияние Организации Договора коллективной безопасности будет расти. Об этом на заседании глав МИД стран-участниц ОДКБ в Ереване 10 июня заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

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«Ещё многое предстоит сделать, но сейчас очевидно, что потребность в ОДКБ как в доноре безопасности будет возрастать и выходить за пределы региона», — сказал министр.

Он отметил, что перед ОДКБ стоит нелёгкая задача, так как в каждом регионе своя специфика и свои интересы.

Стоит отметить, что заседание глав МИД стран ОДКБ проходит на фоне акции протеста. Лидеры оппозиционных партий Армении обвиняют правительство в «предательстве» национальных интересов и заявляют, что действующая власть не может представлять республику на международных площадках.