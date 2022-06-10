Новосибирск, , 13:26 — REGNUM Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области ищет подрядчика на ремонт дороги Новосибирск — аэропорт «Толмачево». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Ремонт дорог

Отмечается, что работы разбиты на несколько участков. Общая протяженность работ по контрактам 1,74 км и 5,06 км.

Подрядчик должен будет устранить колейность, заменить бордюрный камень на остановочных пунктах Медвежий и Ягодинская и барьерное ограждение на подходах к кольцевой развязке аэропорта.

Ремонт должен закончиться в октябре 2022 года. Общая стоимость работ 83 млн рублей.