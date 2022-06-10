Екатеринбург, 10 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией вырос на 5. За прошедшие сутки, 9 июня, госпитализированы 42 человека, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 148 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 433 306 человек.

За 9 июня в области обнаружили 113 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов по причине коронавирусной инфекции осталось на отметке в 10 751. За последние сутки в регионе не зарегистрировано случаев смерти от ковида.