Пхукет, Таиланд, 10 июня 2022, 13:23 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) ждёт итогов расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 10 июня заявил журналистам новый президент организации Чэ Ёл Ким.
«Процесс продолжается, и на нынешнем этапе мы в него не вовлечены», — сказал Чэ Ёл Ким.
Он отметил, что не в курсе, была ли вскрыта допинг-проба «Б» Валиевой. Сейчас ISU ждёт итогов расследования, которое ведёт Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Ранее сообщалось, что РУСАДА планирует завершить расследование до 8 августа. В ISU заявили, что оставляют за собой право оспорить решение РУСАДА.
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