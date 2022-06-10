Пхукет, Таиланд, , 13:23 — REGNUM Международный союз конькобежцев (ISU) ждёт итогов расследования дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 10 июня заявил журналистам новый президент организации Чэ Ёл Ким.

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Процесс продолжается, и на нынешнем этапе мы в него не вовлечены», — сказал Чэ Ёл Ким.

Он отметил, что не в курсе, была ли вскрыта допинг-проба «Б» Валиевой. Сейчас ISU ждёт итогов расследования, которое ведёт Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Ранее сообщалось, что РУСАДА планирует завершить расследование до 8 августа. В ISU заявили, что оставляют за собой право оспорить решение РУСАДА.

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