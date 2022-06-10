Кабул, 10 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Представители некоммерческой гуманитарной организации Danish Refugee Council (DRC) объявили о запуске программы по разминированию в провинции Вардак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

Сотрудники DRC сообщили, что программа началась в Майданшахре, административном центре Вардака, и будет продолжена в уездах Саидабад и Хизаи-Аввале-Бехсуд.

По словам официальных лиц DRC, программой будут охвачены все уезды провинции Вардак. В организации добавили, что программа разминирования займёт 18 месяцев и будет реализована в четыре этапа.

За десятилетия войн и конфликтов в Афганистане были заложены тысячи противопехотных мин.