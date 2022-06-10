Таллин, , 13:22 — REGNUM Министр обороны Эстонии Калле Лаанет встретился с находящимся в Таллине с официальным визитом исполнительным директором Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Шедивы. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече была обсуждена ситуация в сфере безопасности, действия российской армии на Украине, европейские оборонные инновации и инвестиции, а также текущие и будущие варианты сотрудничества Эстонии с агентством.

«Евросоюз играет в нынешней обстановке в сфере безопасности крайне важную роль — он стимулирует инвестиции в обороноспособность среди стран-членов», — заявил Лаанет.

И в этом ключевую роль играет EDA, отметил он: «Агентство обозначило те сферы, которые сильнее всего нуждаются в нашим внимании, и теперь должно сфокусироваться на быстрых решениях. Подобное сотрудничество позволит нам быть в лучшей форме, чтобы поддерживать Украину в течение войны».

По его оценке, EDA является важным двигателем развития оборонной сферы и промышленности в Евросоюзе. А его тесные связи с военным блоком НАТО будут только нарастать: «Учрежденный недавно центр оборонных инноваций EDA HEDI в будущем будет отлично сочетаться с программой НАТО DIANA. Сочетание HEDI и DIANA является хорошим примером развития оборонного сотрудничества НАТО и ЕС».

В рамках оборонного сотрудничества Евросоюза Эстонию интересуют прежде всего военная мобильность, противовоздушная и противоракетная оборона, противотанковые средства и кибероборона.

В настоящий момент общая стоимость программ и проектов EDA составляет около 54 млн евро.