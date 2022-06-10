Омск, 10 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионеров расследуется в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

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Фигурант дела — 17-летний омич. Он обвиняется по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в мае 2022 года подросток увидел в одном из мессенджеров предложение о работе курьером. Он должен был выезжать по указанным адресам, забирать различные суммы денег и переводить их на банковские счета.

В первый раз злоумышленники отправили юношу к 82-летнему омичу. Пенсионер передал ему 60 тысяч рублей, чтобы помочь сыну, якобы ставшему виновником ДТП. Впоследствии подозреваемый перевёл мошенникам 55,2 тыс. рублей.

Следующие суммы оказались выше. 16 мая подросток получил от 80-летней омички 250 тысяч рублей за «спасение» внучки. 17 мая юноша выезжал по трём адресам и забрал у пенсионеров в общей сложности 1,3 млн рублей.

24 мая оперативники задержали юного омича возле банкомата в магазине в Советском округе. Он приехал туда, чтобы перевести полученные преступным путём 800 тысяч рублей.

Всего подтверждена его причастность к восьми эпизодам преступной деятельности. Пострадавшие — пожилые люди в возрасте от 67 до 84 лет. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 3,3 млн рублей.

Обвиняемый находится под домашним арестом с запретом совершения определённых действий. Разыскиваются организаторы преступления. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, поверив мошенникам, жительница Омска лишилась 3,5 млн рублей.

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