Вологда, 10 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала главный санврач Ирина Кузнецова, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

В документе отмечается, что решение принято в связи с окончанием эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ, а также с учетом достижения на конец I квартала 2022 г. 80% охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан в Вологодской области ввели в октябре 2021 года.