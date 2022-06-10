Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Свердловской области на 4 млрд рублей будут увеличены расходы на расселение ветхого жилья. Общий объём финансирования до 2025 года составит 20,4 млрд рублей, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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Изменения внесены в адресную программу «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда». Предполагается, что в 2022 году будет расселено 73.4 тыс. квадратных метров аварийных жилых зданий.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, в 2021 году новое жильё получат около 4,3 тысяч человек. На расселение ветхого жилья в 2022 году потратят 6,5 млрд рублей.