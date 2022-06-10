Ереван, 10 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Польша начала осваивать территорию Украины. Об этом 10 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Ереване.

МИД России Сергей Лавров

Он затруднился комментировать высказывания руководства Польши, посоветовав ему учить историю своей страны, в частности причины, которые повлекли основные события.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо разговора с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал Лавров.