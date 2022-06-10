Калуга, , 14:33 — REGNUM В Калужской области от ВИЧ-инфекции за весь период наблюдения умерли 1 тыс. 264 человек (29%). Пораженность ВИЧ–инфекцией населения региона составила 302,3 на 100 тыс. населения, что в 1,8 раза ниже, чем в Российской Федерации. В регионе зарегистрировано 4 тыс. 320 случаев ВИЧ. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД.

спидцентр-калуга. рф

В 2022 году на ВИЧ-инфекцию обследованы 57 тыс. 308 жителей области. Выявлено 111 новых случаев ВИЧ-инфекции среди калужан, 18 — у иностранцев, 14 — у иногородних и 18 случаев у беженцев. Особое внимание в регионе уделяется профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку. Благодаря этому в 2021 году не было зарегистрировано ни одного случая ВИЧ-инфекции у новорожденных. В 2022 году выявлено два случая инфицирования детей по причине отсутствия у их матерей приверженности к диспансеризации по беременности. Лечением охвачено 100% ВИЧ-инфицированных детей (41 ребенок).

Медицинские работники области призывают население регулярно обследоваться на ВИЧ-инфекцию с целью своевременного её выявления и недопущения распространения. Для большинства муниципалитетов региона преобладает половой путь передачи ВИЧ, доля инфицированных мужчин больше, чем женщин. Наиболее поражённая возрастная группа — 30–39 лет.

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