Москва, , 13:19 — REGNUM В ближайшее время в российские школы отправят методички относительно правил и принципов проведения исторического просвещения. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

«Соответствующие методические рекомендации подготовлены, мы их в ближайшее время направим в регионы, мы их обсудили с учителями, в том числе с учителями начальных классов, учителями истории. И регионы могут ими с 1 сентября пользоваться», — сказал Кравцов.

По его словам, под историческим просвещением не подразумевается новая отдельная дисциплина, и оно будет реализовываться в рамках других предметов — литературы, русского языка, окружающего мира и внеурочно.