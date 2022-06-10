Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала теплого времени года от клещей пострадало уже более 5,5 тыс. человек. Только за последнюю неделю клещи укусили более 1,2 тыс. человек, сообщили 10 июня в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

С 3 по 9 июня в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 1257 человек, в том числе 290 детей до 17 лет. В черте города укусы были нанесены в 158 случаях (Пушкинский — 40, Курортный — 40, Приморский — 13, Красногвардейский — 13, Красносельский - 12, Невский - 9, Выборгский - 7, Колпинский - 6, Московский - 6, Фрунзенский - 5, Петродворцовый - 4, Калининский - 3).

«За эту же неделю в Санкт-Петербурге зарегистрировано 2 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди взрослых. Заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены в Ленинградской области (Ломоносовский и Гатчинский районы)», — отметили в ведомстве, добавив, что также зарегистрировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в том числе один случай среди детей до 14 лет.

Всего с начала теплого времени года от клещей пострадало более 5567 петербуржцев.