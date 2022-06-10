Бейрут, , 13:24 — REGNUM Лидер ливанского движения «Хезболла» Хассан Насралла выступил с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 10 июня сообщает Al-Manar со ссылкой на заявление Насраллы.

Нашивка c эмблемой организации «Хезболла» Sdusyria.org

По его словам, группировка оставляет за собой право на вооружённый ответ «израильскому вторжению» в территориальные воды Ливана.

Ранее власти Израиля направили судно для производства сжиженного природного газа (СПГ) в район газового месторождения «Кариш» в спорных водах.

«Мы стоим перед новым кризисом, закономерный итог которого — события последних нескольких дней. По сути это является нападением на Ливан и ставит нас в сложное положение. Силы сопротивления не допустят разграбления природных богатств Ливана», — заявил Хассан Насралла.