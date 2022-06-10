10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что в ходе специальной операции Российской Федерации по защите Донбасса вооружённые силы Украины ежедневно теряют в среднем от 100 до 200 бойцов.

Мирослава Романенко, , 13:35 — REGNUM В ходе специальной операции Российской Федерации по защите Донбасса вооружённые силы Украины ежедневно теряют в среднем от 100 до 200 бойцов. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что «отсутствие паритета между возможностями сторон» приводит к большому количеству жертв в ходе боевых действий.

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Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что каждый день в зоне боевых действий погибают 100 и получают ранения 500 украинских военных.

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Заявление украинских политиков о потерях в вооруженных силах Украины обсудили в мессенджере Telegram.

«Когда же они «прозреют» и повернут оружие против своей украинской власти?» — отреагировала Elena S.

«Никогда, до последнего украинца воюем. Украинцы очень любят своих олигархов и ту жизнь, которую они им сделали: нищета, высокие тарифы и т.д. Так что есть за что умирать», — с сарказмом ответил ей (Elena S.) один из участников обсуждения.

«Каждый день 200 украинцев погибают за интересы американцев в Европе», — добавил RST.

«Интересно, Зеленский спокойно спит? Как в топку кидает солдат. Солдатам пора уже идти против своей власти, они главные их враги. Даже нам уже жалко, а им плевать…» — отметила Valia.

«Клянчат оружие. Победные реляции провалились, теперь другая стратегия», — считает Weeping Hedgehog.

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«Мало! Занижают в разы, большинство убитых записывают в пропавших без вести, так удобнее», — отреагировал Andr.

«Если они перескочили со ста до двухсот (причем так резко), цифры явно куда страшнее будут на самом деле», — предположил Sasha S.

«Они бежать должны и массово дезертировать. А погибать без толку», — добавил Vadim B.

«Интересно будет понаблюдать по итогу, как они друг на друга будут валить вину за количество жертв», — пишет «Тень».

«Как приказал хозяин Джонсон: до последнего украинца!» — с сарказмом отметила Василина И.

«Вот и остановились бы. Неужели не понимают, за кого отдают жизнь и уничтожают собственную страну? Украинцы, вашими жизнями воюют с Россией англосаксы и ЕС. Неужели не понимаете, что просто так вам не поставляют столько оружия? Украинцы, ваше руководство продалось и продаёт собственный народ. Печально, украинцы совсем разучился думать», — подытожила Asya.

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