Новосибирск, 10 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Иск министерства транспорта Новосибирской области к Сибирской концессионной компании (входит в Группу компаний «Вис») принят к производству. Это следует из информации, размещённой на сайте Арбитражного суда региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Группы «ВИС» Мост в Новосибирске

Рассмотрение дела назначено на 4 июля 2022 года.

Подробности искового заявления не сообщаются, но известно, что минтранс требует от концессионера строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске предоставить документацию.