Манагуа , 10 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Никарагуа прогнозирует экономический рост на уровне пяти процентов валового внутреннего продукта в 2022 году. Об этом пишет Informe Pastrán.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По словам министра промышленности, развития и торговли Хосе де Хесуса Бермудеса, несмотря на кризис, экономические показатели страны находятся на очень хорошем уровне.

«Мы считаем, что в этом году мы сможем вырасти [по экономическим показателям], хотя и не в такой степени, как в прошлом году, но со значительным ростом», — сказал Бермудес.

Он упомянул о так называемой импортной инфляции, вызванной высокими ценами на нефть, и отметил, что в Никарагуа инфляция составляет 4,05%, что, по его словам, является довольно низким показателем по сравнению с тем, что сейчас происходит в мире.

Он также отметил уровень экспорта страны, который превышает 1,8 миллиарда долларов, что выше показателя, зафиксированного в период с января по май 2021 года.

Чиновник также напомнил о Национальном плане по борьбе с бедностью на 2022–2026 годы и план по производству, потреблению и торговле. В этой связи он подчеркнул, что последний будет запущен до конца 2022 года, и среди его основных ориентиров — повышение производительности труда и обучение сельскохозяйственной рабочей силы.