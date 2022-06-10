Оренбург, , 13:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 9 июня, в больницы поступили 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял 17, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в стационарах находятся 75 человек с COVID-19. Состояние 22 пациентов оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены два человека. Ещё 56 оренбуржцев получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 216 850 заражений коронавирусом, в том числе 31 случай — 9 июня. Число жертв заболевания достигло 4018. За последние сутки подтверждено два смертельных исхода.