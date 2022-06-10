Хельсинки, 10 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Пятый пакет дополнительной военной помощи будет поставлен киевскому режиму властями Финляндии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба финского минобороны.

Финляндия

«Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь. Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое решение было принято, как с учетом потребностей Киева, так и с учетом ресурсов Сил обороны Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность поставок Киеву дополнительных шести самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 мм до конца июня.