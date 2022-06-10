Салехард, 10 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10 июня за сутки госпитализировали 19 человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 44 ямальца. Выздоровели за сутки в ЯНАО девять человек. Заразились коронавирусом семь человек — на трёх больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили четырёх человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 июня зарегистрировано 137 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 135 781 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).