Москва, 10 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Судебный процесс в ДНР над наёмниками из Британии и Марокко проходит в рамках законодательства. Об этом 10 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Ереване, где проходит заседание Совета министров ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«На данный момент все процессы, которые вы упомянули, идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идёт речь — они были совершены на территории ДНР. Всё остальное — это уже, наверное, предмет для спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы ДНР», — заявил Лавров.

Ранее суд в ДНР приговорил к смерти подданных Британии и Марокко за наёмничество. Осуждённые могут обжаловать решение в течение месяца.