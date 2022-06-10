Лондон, , 13:13 — REGNUM Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за дискриминации в связи с отстранением российских и белорусских игроков от турнира. Об этом 10 июня заявил президент ATP Андреа Гауденци.

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«Причина, по которой мы лишили очки Уимблдон, известна; это вопрос справедливости и дискриминации в ответ на одностороннее решение турнира, которое мы не считаем правильным», — приводит слова Гауденци Ubitennis.

Он добавил, что решение об отстранении должно было приниматься коллективно с участием всех составляющих тенниса.

По его словам, ATP вернула бы очки Уимблдону, если бы организаторы турнира сняли запрет на участие российских и белорусских теннисистов, заявивших о готовности делать письменные заявления против специальной военной операции России на Украине.

«К сожалению, очков за Уимблдон не будет в рейтинге по итогам 2022 года, но нам кажется, что это самый справедливый выбор, и WTA с нами согласна», — заключил Гауденци.

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