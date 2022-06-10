Уфа, 10 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Масштабный республиканского фестиваль, посвящённый башкирской лошади, намерены провести в Баймакском районе Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации этого муниципалитета.

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Сообщается, что мероприятие планируется провести в начале августа текущего года на территории озера Графское. В рамках фестиваля намерены рассмотреть проблемы сохранения и развития традиций коневодства, кумысоделия, народных ремесел в Башкирии, роста поголовья и популяризации лошади башкирской породы.

Отмечается, что зрители смогут посмотреть на состязания по национальным видам спорта, в которых намерены принять участие гости из ближнего зарубежья. Также зрителям представят театрализованное шоу с участием лошадей башкирской породы.

«Мы намерены провести мероприятие, которое на данный момент не имеет аналогов в России. Подготовка в данный момент идёт полным ходом, и это будет масштабное событие, которое в дальнейшем, я уверен, получит статус федерального», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Азата Бадранова.

Сообщается, что во время фестиваля может быть проведен самый массовый конный парад в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прошел международный фестиваль «Кумысфест».