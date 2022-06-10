Профсоюзы Гаити обвинили «бензиновых» частников в дефиците топлива
Порт-о-Пренс, 10 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Гаитянские профсоюзные деятели обвинили частный сектор топливного бизнеса в недавнем дефиците топлива и росте цен на топливо на «чёрном» рынке. Об этом пишет Prensa Latina.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Гаити
Координатор Ассоциации автовладельцев и водителей Меху Чангё предположил, что сложившаяся ситуация является искусственной и направлена на повышение официальных цен на топливо.
В последние недели длинные очереди на заправках в Гаити стали обычным явлением, а большинство автостанций в столице закрыты. На неформальном рынке бензин стоит почти вдвое дороже официальной цены, а в крупных городах ситуация еще хуже.