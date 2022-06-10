Ереван, 10 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июня прокомментировал санкции, которые ввела Украина против российского руководства.

Mid.ru Сергей Лавров

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Ну, чем бы дитя ни тешилось», — сказал он.

Отметим, что санкции введены в том числе против самого Лаврова, а также в отношении других руководителей государства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с визитом в Ереване.