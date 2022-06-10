Мантурово, Костромская область, 10 июня 2022, 13:12 — REGNUM В реке Унже в границах города Мантурово Костромской области обнаружено тело 12-летнего Кирилла Неретина, пропавшего 4 июня 2022 года. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.
Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено. Следствие назначило экспертизу, чтобы установить точную причину смерти подростка.
Напомним, юноша с двумя друзьями купался в реке и «внезапно» ушёл под воду. Дети испугались и покинули место происшествия. По факту смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», его расследование продолжается.
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