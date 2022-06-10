Мантурово, Костромская область, 10 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В реке Унже в границах города Мантурово Костромской области обнаружено тело 12-летнего Кирилла Неретина, пропавшего 4 июня 2022 года. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Оперативное видео СУ СКР Тело ребёнка

Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено. Следствие назначило экспертизу, чтобы установить точную причину смерти подростка.

Напомним, юноша с двумя друзьями купался в реке и «внезапно» ушёл под воду. Дети испугались и покинули место происшествия. По факту смерти ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», его расследование продолжается.