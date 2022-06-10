Таллин, 10 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум.

Pixabay.com Инфляция

Эстонские экономические эксперты считают, что долгожданное решение Европейского Центробанка о повышении базовой процентной ставки не поможет совладать с рекордной инфляцией, а значит нового повышения ставки не избежать.

Как сообщил порталу новостей гостелерадивещания Эстонии ERR бывший советник правительства Хейдо Витсур, повышение ставки на 0,25% носит больше символический характер, нежели практический, а, следовательно, ставку придется поднимать ещё.

«Последуют обязательно и следующие. Я не могу сказать дойдем ли мы в этом до 1%. Этого никто не может сказать, потому что надо анализировать что происходит в экономике, в мире. Тут все очень взаимосвязано», — сказал Витсур.

Он напомнил, что в последний раз ставка поднималась Европейским Центробанком в 2011 году.

По мнению аналитика эстонского банка LHV Кристо Ааба, для европейского бизнеса это повышение не сыграет особой роли. В ситуации, когда товары дорожают более чем на 20%, повышение в четверть процента выглядит неубедительным. В случае обычных потребителей это повышение тоже не должно сильно ударить по кошельку.

«Если в июле базовая процентная ставка вырастет до 0,25% и если учитывать, что ставка еврибора повысится до такого же уровня или даже чуть выше, то это означает увеличение среднестатистической выплаты по жилищному кредиту где-то на 20 евро в месяц», — подсчитал эксперт.