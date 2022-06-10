Москва, 10 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Ценам на нефть 9 июня не удалось повторить успех предыдущей сессии, хотя котировки удержались на высоких позициях и подешевели менее чем на 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Сегодня, 10 июня, на утренних торгах Brent попыталась развить коррекцию, но встретила покупки на падении и теперь консолидируется в районе уровня $123 за баррель, демонстрируя символический внутридневной уклон.

В сравнении с масштабами падения акций и прочих рисковых активов, вчерашний откат нефтяных цен выглядел довольно скромно.

Массовое бегство от рисков спровоцировала ястребиная риторика ЕЦБ, который дал понять, что намерен повышать ставки активными темпами для борьбы с инфляцией.

Впрочем, более значимым факторов, прервавшим ралли Brent, послужили новости и возобновлении коронавирусных ограничений в Китае, где снова отмечается рост заболеваемости.

Перспективы ослабления спроса в сочетании с сохраняющимися экономическими рисками на глобальном уровне не предполагают более существенного укрепления фьючерсов, тем более что цены находятся на трехмесячных максимумах.

Более того, перед наступлением выходных нефть рискует уйти на отрицательную территорию на недельных графиках, если до конца дня опустится ниже зоны $121,50.

Такой сценарий может реализоваться, если американская инфляция превысит прогнозы и спровоцирует повсеместный рост доллара, укрепив ожидания рынка относительно высоких темпов ужесточения политики ФРС.

В более широком контексте целостности бычьего тренда на рынке черного золота на данном этапе по-прежнему ничего не угрожает», — пояснил эксперт.

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